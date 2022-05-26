Движение на западном объезде Сергиева Посада ограничено из-за происшествия с участием фуры

Движение на западном объезде Сергиева Посада временно ограничено. Как уточнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры области, перекрыты обе стороны дороги.

На трассе взорвался прицеп "КамАЗа". Сообщается, в этот момент рядом не было других машин. По некоторым данным, взорвалась бочка в фуре. На месте работают дорожные службы и техникой, в том числе несколько самосвалов, поливальные машины, трактор. Они устраняют последствия ДТП.

По предварительным данным, ограничение будет действовать еще час. Водители могут объехать участок по Московскому шоссе и улице Хотьковская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.