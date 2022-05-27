"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 мая

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В субботу, 28 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода и 13 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.