Аналитики предупредили о возможном подорожании курятины в России

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Россиян предупредили о возможном подорожании курятины во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков Национального рейтингового агентства.
По данным экспертов, стоимость куриного мяса может увеличиться на 15%. Грядущее повышение цены связано с покрытием затрат при производстве, а также неполным замещением импортных инкубационных яиц. Однако с начала 2022 года курятина в России выросла в цене гораздо меньше, чем говядина или баранина, – почти на 1,84%.
Ранее стало известно, что Минпромторг РФ рассмотрит возможность снижения НДС для социально значимых товаров. По словам статс-секретаря – замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, крупные ретейлеры в РФ уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5–10%. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция.
До этого экономист Денис Ракша заявил, что предложение Ассоциации компаний розничной торговли снизить НДС на социально значимые продукты, включая мясо, молоко, хлеб, чай и бананы, является имитацией бурной деятельности, однако снизить налог может лишь Федеральная налоговая служба.
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