Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В пятницу, 22 июля, в столичном регионе ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и до 27 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов тепла, по области – от 22 до 27 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 7–12 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов рекомендовал жителям столицы внимательно следить за своим состоянием в связи с резким повышением атмосферного давления в городе в ближайшие дни.

