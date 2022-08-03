"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

11:01
Фото: портал "Госуслуги"
IT-компании смогут подать заявку на отсрочку от армии для своих сотрудников в рамках осеннего призыва через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
"Заполненные формы будут приниматься до 11 августа", – сказали в пресс-службе.
Полученные заявления специалисты передадут в Минобороны РФ до 31 августа. Однако окончательное решение об отсрочке примут члены призывной комиссии.
После получения повестки сотрудник компании должен будет посетить военкомат и подтвердить право на отсрочку от службы.
Уточняется, что IT-специалисты, подавшие на отсрочку от армии, должны соответствовать ряду критериев. В число обязательных входят гражданство РФ, возраст от 18 до 27 лет, стаж работы в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года. Если сотрудник проработал в компании меньше 11 месяцев, работодатель должен подтвердить факт устройства на работу специалиста в течение года после окончания учебного заведения.
Весной IT-компании подали на отсрочку для сотрудников 8,7 тысячи заявлений. Тогда право на отсрочку получили 7,7 тысячи человек, еще тысяча не соответствовала требованиям Минобороны РФ.
Большая часть получивших отсрочку – молодые люди в возрасте от 23 до 24 лет с опытом работы от 1 до 2 лет, сообщили в Минцифры. Среди регионов лидерами по количеству IT-специалистов, получивших отсрочку, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Новосибирская область и Самарская область.
Накануне в Минцифры сообщили об очистке реестра аккредитованных IT-компаний. Из перечня удалили более 400 организаций. Кроме того, в ведомстве предложили ужесточить правила внесения компаний в реестр. В аккредитации предложили отказывать банкам, госкомпаниям и телеком-компаниям, а выручка от IT-деятельности организаций-претендентов должна быть минимум 30%.
В рамках нового пакета мер поддержки IT-компании освободили на 3 года от налога на прибыль и проверок, а сотрудникам, занятым в разработке ПО, предоставили возможность получить отсрочку от армии. Для специалистов, занимающихся разработкой приложений, предусмотрены налоговые преференции.
Кроме того, IT-компании могут подать заявку на получение льготного кредита по ставке не выше 3%. Сотрудники имеют возможность оформить льготную ипотеку.
Ранее стало известно, что правительство РФ увеличило размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов. Максимальный размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов повысили с 18 до 30 миллионов рублей в регионах-миллионниках и с 9 до 15 миллионов рублей – в остальных субъектах.
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