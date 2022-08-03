Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильной жары, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По прогнозам синоптиков, с 3 по 6 августа включительно в городе температура воздуха в дневные часы будет достигать 30–33 градусов тепла.
"Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал городского хозяйства.
Отмечается, что специалисты непрерывно проверяют состояние дорог, промывают улицы, поливают деревья, газоны и кустарники.
Ранее Гидрометцентр России предупредил об опасной жаркой погоде в Москве с 3 по 6 августа.
В Главном управлении МЧС по Москве посоветовали избегать перегрева на солнце и надевать одежду светлых тонов с головным убором. Также рекомендуется следить за водным балансом. Жителей столицы предупредили, что, несмотря на жару, запрещается купаться в неизвестных и не предназначенных для заплывов местах.
В МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за жары в Москве
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