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Москва 24

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Город

13:40

Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за жары

городпогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за сильной жары, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, с 3 по 6 августа включительно в городе температура воздуха в дневные часы будет достигать 30–33 градусов тепла.

"Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал городского хозяйства.

Отмечается, что специалисты непрерывно проверяют состояние дорог, промывают улицы, поливают деревья, газоны и кустарники.

Ранее Гидрометцентр России предупредил об опасной жаркой погоде в Москве с 3 по 6 августа.

В Главном управлении МЧС по Москве посоветовали избегать перегрева на солнце и надевать одежду светлых тонов с головным убором. Также рекомендуется следить за водным балансом. Жителей столицы предупредили, что, несмотря на жару, запрещается купаться в неизвестных и не предназначенных для заплывов местах.

В МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за жары в Москве

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