Эксперты дали советы перед распродажей H&M

Шведский бренд одежды Hennes&Mauritz (H&M) решил покинуть российский рынок. Магазины сети после временного закрытия возобновят работу в августе для финальных распродаж, но точную дату их открытия решили не объявлять. Расскажем, почему бренд свернул бизнес и как провести будущий шопинг без удара по кошельку.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прощание с покупателями

H&M решила прекратить бизнес в России из-за операционных проблем и непредсказуемого будущего, объяснили в компании. По словам генерального директора сети Хелены Хельмерссон, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным. Помимо H&M и H&M Home, компании также принадлежат марки COS, Monki, Other Stories, Weekday и Arket.

Впервые с марта после приостановки деятельности в РФ магазины бренда откроются, чтобы провести финальные распродажи. Как только покупатели раскупят большую часть стоков, шведская торговая сеть окончательно покинет российский рынок.

Изначально сообщалось, что магазины откроются для покупателей с 1 августа. Позднее представитель бренда назвал эту информацию неверной. Магазины возобновят работу поэтапно, конкретные сроки в компании решили не анонсировать.

После завершения распродаж все сотрудники будут уволены. О последнем рабочем дне каждого из них предупредят за 30 дней до закрытия торговой точки, заверили в пресс-службе. Компания пообещала позаботиться о работниках, им предложат компенсационный пакет.





пресс-служба Минпромторга Государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями. Что касается соблюдения прав и трудового законодательства в отношении сотрудников Н&М, отмечаем, что совместно с Минтрудом России будем держать ситуацию под контролем.

В H&M заявили, что из-за ухода с российского рынка компания недосчитается 192 миллионов долларов. В сумме иностранные ретейлеры одежды, которые пока не объявляли о решении окончательно покинуть нашу страну, в случае такого шага рискуют потерять около 800 миллионов долларов.

Большая часть из этой суммы – порядка 300 миллионов – приходится на испанскую Inditex. Ей принадлежат марки Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Испанская компания пока не объявляла об окончательном уходе из нашей страны. Наоборот, Inditex попросил российские торговые центры продлить аренду как минимум до конца этого года.

Анализируем гардероб, считаем деньги

Перед подобными распродажами важно помнить, что из-за ухода бренда из России у покупателя могут возникнуть проблемы с возвратом товара, обратила внимание эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина. В связи с этим у продавца необходимо узнать сроки работы магазина и условия сдачи вещи назад.

Также важно посчитать, сколько денег из бюджета в целом тратится на вещи. На распродаже эксперт посоветовала Москва 24 придерживаться этой суммы и не выходить за ее рамки.





Алена Никитина финансовый консультант Допустим, у человека есть расходы на одежду в 50 тысяч рублей в год. Закупаться на 100 тысяч в H&M нет никакого смысла. Это будет совершенно неразумно. Это тоже нужно постараться учесть.

"В идеале лучше знать, сколько вы тратите в год на одежду. К примеру, если у человека зарплата 100 тысяч рублей, а на одежду он тратит 10 тысяч, это 10% его бюджета. Если за последние полгода он уже потратил 100 тысяч, неразумно будет еще что-то покупать", – сказала собеседница.

Важно помнить, что с уходом H&M россияне не столкнутся с дефицитом одежды. К примеру, товары многих известных брендов сейчас можно найти в популярных российских интернет-магазинах, говорит Никитина. "Полноценно не так уж и много кто ушел. Это не повод напрягать свой бюджет", – добавила она.

Перед распродажей лучше проанализировать свой гардероб, чтобы во время шопинга не дублировать вещи, которые уже есть. Это поможет избежать лишних трат, указала эксперт. Также она советует не закупаться вещами впрок: пополнять запасы нужно только самым необходимым на данный момент.

Тратим с холодной головой

Заранее подготовленный список одежды с прикидками по цвету и размеру поможет не поддаваться панике во время распродажи, рассказала Москве 24 психолог Наталья Наумова. В противном случае поход в магазин превратится в бесполезную трату денег, отметила она.

Чтобы сбить панику и не хватать все вещи подряд, существуют всевозможные успокаивающие техники. "Важно закрыть глаза, уменьшить сенсорную нагрузку. Можно заткнуть уши. И досчитать в обратном порядке от 10 до 0. После этого разум возвращается. Можно четко обдумать, зачем брать столько вещей, действительно ли они нужны. Человек начнет разумно понимать, что происходит", – поделилась она.

Тем, кому успокаиваться сложнее, эксперт советует вместо счета от 10 до 0 отнимать от 100 цифру 7, затем от остатка – еще 7, далее, пока при вычитании не останется 2.

Также психолог не рекомендует брать с собой на распродажу человека, который будет ограничивать в тратах. В конечном счете его начнут воспринимать как врага, что может испортить отношения между людьми. "Тут очень важно брать именно на себя ответственность. Если человек не справляется, если у него есть зависимость (от шопинга. – Прим. ред.), необходимо работать с врачом. Психиатром или психологом, в зависимости от тяжести проблемы", – говорит Наумова.

Покупка большого количества вещей, которые скоро станут немодными и неинтересными, не принесет радости после ухода любимого бренда, подчеркнула специалист. Поэтому к шопингу стоит относиться разумно. Покупать необходимо только то, что действительно необходимо, резюмировала Наумова.