В РСТ назвали ЕС неблагоприятным направлением для туризма

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что из-за пандемии коронавируса, а также из-за нарушения транспортной логистики Евросоюз не является популярным направлением для туризма. Об этом сообщает RT.

"Поэтому с туристскими целями в ЕС направлялось крайне мало граждан. Отмена упрощенного визового режима радикально не повлияет", – считает эксперт.

Он также отметил, что из-за неработающих платежных систем, а также ослабленной консульской поддержки ЕС – "неблагоприятное направление для туризма".

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступило в силу 12 сентября. Теперь стоимость визы для россиян составляет 80 евро, а сроки рассмотрения заявок увеличиваются.

Также 9 сентября стало известно, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян. Предполагается, что въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.

