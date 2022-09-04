Отдыхающие заполонили пляжи Черноморского побережья. Много людей собралось в поселке Дивноморское, рядом с Геледжиком.

При этом некоторым людям приходилось загорать стоя. Отмечается, что такого не было даже в сезон отпусков. А причиной этому стало очень теплое море, температура которого уже не первый день держится на отметке в 26 градусов.

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