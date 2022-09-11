"Золотая виза" в Греции подорожает вдвое. Речь идет о минимальной сумме инвестиций в недвижимость, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство.

Если раньше эта программа стартовала с 250 тысяч евро, то теперь стоимость "золотой визы" хотят увеличить до 500 тысяч. Как заявил премьер-министр Греции, таким образом власти планируют сделать недвижимость доступнее для греков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.