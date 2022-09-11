В Черногории предложили отказаться от упрощенного визового режима с РФ

Вслед за рядом стран Евросоюза в Черногории также задумались об ограничении въезда для россиян. Об этом написали зарубежные СМИ со ссылкой на МИД страны.

Так в ведомстве отреагировали на решение Брюсселя приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Москвой. Если правительство страны согласится с такой позицией, республика фактически введет визы для россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.