Лукашенко заявил о сокрытии Польшей информации о могилах мигрантов

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На фоне миграционного кризиса в лесах на белорусско-польской границе появилось большое количество безымянных могил беженцев. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают", – сказал Лукашенко.

По его словам, польские власти скрывают эту информацию. Он уточнил, что журналисты и международные наблюдатели работают только со стороны Белоруссии. Лукашенко также добавил, что находят и хоронят этих людей в польских лесах разве что неравнодушные местные жители.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.

