Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе

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Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону текущую ситуацию на белорусско-польской границе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В ответ Госпогранкомитет направил разъяснение о ситуации вблизи пропускного пункта, из которого следует, что угрозы для сотрудников польских служб отсутствуют.

