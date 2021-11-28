Джабаров заявил, что РФ заступится за Белоруссию в случае вторжения НАТО

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Россия заступится за Белоруссию в случае вторжения НАТО, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, как союзник, член ОДКБ", – сказал он.

Джабаров подчеркнул, что содействие будет оказано, если Минск запросит помощь у России.

С таким же мнением выступил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. При этом он отметил, что о вооруженном конфликте пока говорить рано.

"Думаю, и руководство Польши, и руководство Прибалтики понимает, что развязывать агрессию против Беларуси – себе дороже. Наши вооруженные силы сегодня способны ответить. Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО, то за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация, – сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В ответ Госпогранкомитет направил разъяснение о ситуации вблизи пропускного пункта, из которого следует, что угрозы для сотрудников польских служб отсутствуют.

