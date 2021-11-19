Польша приостанавливает грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте Кузница

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Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска Кузница. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранкомитета Белоруссии.
В ответ комитет направил разъяснение ситуации вблизи пропускного пункта.
"[Госпогранкомитет Белоруссии. – Прим. ред.] также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб", – говорится в сообщении.
В Белоруссии отметили, что готовы возобновить работу автодорожного пункта Кузница.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Более тысячи мигрантов размещены в логистическом центре "Брузги", расположенном около белорусско-польской границы. Еще порядка половины, а это более 800, – остаются в лагере вблизи белорусско-польской границы. Военнослужащие Белоруссии доставили мигрантам завтрак, за которым выстроилась очередь из сотен человек.
Накануне Владимир Путин заявил, что Европа использует миграционный кризис с целью давления на Минск. Он также раскритиковал польскую сторону за использование водометов и слезоточивого газа в отношении мигрантов, среди которых есть дети.
Нелегальных мигрантов начали вывозить из района польско-белорусской границы
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