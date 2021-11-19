Для решения миграционного кризиса нужны прямые контакты Белоруссии и ЕС – Песков

Фото: ТАСС/Юрий Шамшур
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для нахождения решений по миграционному кризису необходимы прямые контакты Белоруссии и Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили глубочайшую озабоченность в связи с достаточно агрессивными действиями правоохранителей и военных Польши в отношении мигрантов.
"Конечно, для нахождения решений этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС", – сказал Песков.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Песков ранее заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. В свою очередь, президент Белоруссии назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой.
До этого Владимир Путин выразил мнение, что Европа использует миграционный кризис с целью давления на Минск. Он также раскритиковал польскую сторону за использование водометов и слезоточивого газа в отношении мигрантов, среди которых есть дети.
Мигрантов разместили в логистическом центре на белорусско-польской границе
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