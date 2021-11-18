Путин заявил, что Европа использует миграционный кризис для давления на Минск

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Европа использует миграционный кризис для давления на Минск, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск, и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", – приводит РИА Новости слова президента.

Путин также раскритиковал польскую сторону за использование водометов и слезоточивого газа в отношении мигрантов, среди которых есть и дети.

В ходе заседания президент затронул ситуацию в Афганистане. По его словам, необходимо принимать дополнительные меры безопасности на южных рубежах и оказывать помощь российским союзникам.

"В таком ключе надо действовать и дальше, для того чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов", – заявил Путин.

Для урегулирования контактов с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" российский лидер предложил использовать переговоры Московского формата и консультации расширенной тройки (РФ, США, КНР и Пакистан).

Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, а также темы Донбасса, борьбы с коронавирусом и обстановку в Ливии и Нагорном Карабахе.

