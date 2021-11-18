Путин заявил, что Европа использует миграционный кризис для давления на Минск

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"
Европа использует миграционный кризис для давления на Минск, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск, и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", – приводит РИА Новости слова президента.
Путин также раскритиковал польскую сторону за использование водометов и слезоточивого газа в отношении мигрантов, среди которых есть и дети.
В ходе заседания президент затронул ситуацию в Афганистане. По его словам, необходимо принимать дополнительные меры безопасности на южных рубежах и оказывать помощь российским союзникам.
"В таком ключе надо действовать и дальше, для того чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов", – заявил Путин.
Для урегулирования контактов с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" российский лидер предложил использовать переговоры Московского формата и консультации расширенной тройки (РФ, США, КНР и Пакистан).
Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, а также темы Донбасса, борьбы с коронавирусом и обстановку в Ливии и Нагорном Карабахе.
Польша заявила, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: