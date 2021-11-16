Путин обсудил с Лукашенко миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей

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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Белоруссии Александром Лукашенко миграционный кризис, который сложился на границе с Польшей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза – с учетом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", – говорится в сообщении.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.

