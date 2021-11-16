Российский эксперт раскритиковал действия польских силовиков

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов считает необоснованным и негуманным применение польскими силовиками водометов и слезоточивого газа по отношению к беженцам на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законности применения этих средств должны дать оценку надзорные и судебные органы Польши. В то же время очевидно, что в рассматриваемом случае эти меры являются необоснованными и негуманными по отношению к беженцам", – отметил эксперт.

Ранее польские силовики на границе с Белоруссией применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов. Поляки начали использовать спецсредства после того, как беженцы стали ломать заграждения и бросать в силовиков камни.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.