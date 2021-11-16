Польские силовики применили против мигрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Польские силовики на границе с Белоруссией применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантов. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Отмечается, что поляки начали использовать спецсредства после того, как мигранты стали ломать заграждения и бросать в силовиков камни.

"Происходит нападение группы мигрантов на наших офицеров и солдат. Поляков забрасывают камнями и другими предметами. В то же время другие участники атаки пытаются за это время разрушить пограничные заграждения", – заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.

