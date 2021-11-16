Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе переговоров Путин и Пашинян обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

"Условлено продолжить контакты на этот счет", – утверждается в материале.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которых призвал страны прекратить эскалацию конфликта на границе.

Во вторник, 16 ноября, Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ. Позже стало известно, что во время боев на границе стороны понесли потери живой силы, было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.

Позднее стало известно, что Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения на границе в районе горы Килисали. В армянском оборонном ведомстве уточнили, что бои прекратились в 17:30 по московскому времени.