Глава Минобороны РФ призвал Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, призвав их прекратить эскалацию конфликта на границе. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником З. А. Гасановым и Республики Армении С. Р. Папикяном", – говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили обострение обстановки на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу в свою очередь призвал страны отказаться от действий, способных усугубить ситуацию.

Во вторник, 16 ноября, Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ. Позже стало известно, что во время боев на границе стороны понесли потери живой силы, было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

Спор за принадлежность территории региона продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда там объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была организована как формат для поиска путей мирного урегулирования напряженной ситуации.

