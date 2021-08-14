Алиев заявил, что Армения не дала ответа на предложение о подписании мирного договора

Фото: Минобороны Азербайджана/ТАСС

Азербайджан все еще не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

"Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого", – подчеркнул Алиев.

Он также высказался о надежде Азербайджана на то, что Россия продолжит оказывать усилия для обеспечения безопасности в регионе.

"Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона и предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению", – сказал азербайджанский лидер.

Ранее Владимир Жириновский заявил о намерении потребовать возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата, который "оскорбил всех россиян". Сети распространилось видео, на кадрах которого человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и русской нации.

