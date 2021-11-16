Армения сообщила об уничтожении 10 единиц азербайджанской бронетехники

18:15
Фото: AP Photo/File
Во время боев на границе с Азербайджаном Армения уничтожила или вывела из строя на границе порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны страны, пишет РИА Новости.
"В результате действий армянской стороны противник понес большие потери живой силы, около 10 единиц бронетехники уничтожены или выведены из строя. У армянской стороны также есть потери. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что интенсивность боев не снизилась, противник продолжает применять стрелковое оружие, артиллерийские средства и бронетехнику.
Ранее армянские власти обратились к Москве с призывом защитить суверенную территорию республики от атаки азербайджанских войск. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что в рамках ОДКБ Армения намерена активизировать свои шаги.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.
Спор за принадлежность территории региона продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда там объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была организована как формат для поиска путей мирного урегулирования напряженной ситуации.
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