Макрон призвал продолжить давление на Лукашенко из-за миграционного кризиса

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Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал необходимым продолжить оказание давления на главу Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующее заявление было опубликовано в коммюнике по итогам переговоров французского лидера с президентом и премьер-министром Польши.
Как утверждается в материале, в четверг Макрон провел телефонный разговор с Анджеем Дудой и Матеушем Моравецким. Переговоры касались ситуации на польско-белорусской границе.
"Президент республики подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей", – утверждается в коммюнике.
Как передает РИА Новости, Макрон попросил европейских лидеров продолжить работу со странами происхождения и транзита мигрантов, а также с авиакомпаниями. Президент Франции выразил надежду на прекращение потока беженцев.
В то же время Макрон отметил необходимость оказания помощи мигрантам, которые находятся в данный момент на польско-белорусской границе.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. В свою очередь, президент Белоруссии назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой.
Накануне Владимир Путин заявил, что Европа использует миграционный кризис с целью давления на Минск. Он также раскритиковал польскую сторону за использование водометов и слезоточивого газа в отношении мигрантов, среди которых есть дети.
Мигрантов разместили в логистическом центре на белорусско-польской границе
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