Свыше тысячи мигрантов разместили в логистическом центре "Брузги"

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Более тысячи мигрантов размещены в логистическом центре "Брузги", расположенном около белорусско-польской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова.

"По подсчетам, на территории логистического центра находятся 1 007 человек. Еще порядка половины, а это более 800, – остаются в лагере вблизи белорусско-польской границы", – рассказал Шевцов.

Отмечается, что военнослужащие Белоруссии доставили мигрантам завтрак, за которым выстроилась очередь из сотен человек.

Во второй половине белорусские депутаты и волонтеры Красного Креста планируют посетить лагерь в лесу, в котором остаются беженцы.

16 ноября на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов с полицией. Беженцы пытались нелегально попасть в Евросоюз. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.