Сотрудница погранохраны Польши пострадала во время атаки на границе

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Сотрудница пограничной службы Польши была ранена камнем на границе с Белоруссией, сообщает РИА Новости.

Она пострадала во время нападения иностранцев на польскую границу. Женщину госпитализировали, ей окажут медицинскую помощь.

С утра на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Евросоюз, с охраняющими границу польскими силовиками. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В результате стычек также пострадал полицейский, ему диагностировали перелом костей черепа.

С белорусской стороны было несколько пострадавших от слезоточивого газа, среди них есть журналисты.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.

