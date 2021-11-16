Сотрудница погранохраны Польши пострадала во время атаки на границе

16:31
Фото: телеграм-канал Baza
Сотрудница пограничной службы Польши была ранена камнем на границе с Белоруссией, сообщает РИА Новости.
Она пострадала во время нападения иностранцев на польскую границу. Женщину госпитализировали, ей окажут медицинскую помощь.
С утра на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Евросоюз, с охраняющими границу польскими силовиками. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В результате стычек также пострадал полицейский, ему диагностировали перелом костей черепа.
С белорусской стороны было несколько пострадавших от слезоточивого газа, среди них есть журналисты.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.
Польша заявила, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты
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