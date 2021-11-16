СК Белоруссии начал проверку по факту применения Польшей спецсредств против мигрантов

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту применения польскими силовиками светошумовых гранат и водометов в отношении мигрантов на границе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственный комитет <...> проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска Брузги. Среди пострадавших есть женщины и дети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент применения спецсредств пострадавшие находились на территории Белоруссии. В настоящее время в районе пропускного пункта работают следственно-оперативная группа и мобильная криминалистическая лаборатория.

"Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Белоруссии, проводится работа с пострадавшими. Фиксируется обстановка на месте происшествия, изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз", – добавили в ведомстве.

Утром 16 ноября на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов, которые пытались нелегально попасть в Евросоюз, с охраняющими границу польскими силовиками. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

В результате стычек пострадал польский полицейский, он получил перелом костей черепа. Также пострадала сотрудница пограничной службы Польши. С белорусской стороны было несколько пострадавших от слезоточивого газа, среди них есть журналисты.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.