Более 10 тысяч мигрантов остаются в Белоруссии – премьер Польши

21 ноября, 18:55
Фото: телграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"
Около 10 тысяч мигрантов, планирующих попасть в ЕС, остаются на территории Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге, сообщает РИА Новости.
"Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии", – сказал премьер-министр.
Моравецкий отметил, что те, кто прибегнул к возможности вернуться домой, видят безнадежность данной ситуации и то, что их обманула политика Лукашенко и контрабандисты.
Премьер добавил, что власти Польши с начала миграционного кризиса задержали порядка 400 человек, участвовавших в контрабанде людей.
"Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе", – объяснил Моравецкий.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Позже сообщалось, что нелегальных мигрантов начали вывозить из района польско-белорусской границы. Из аэропорта Минска вылетел самолет в Ирак, на борту которого находилось 430 беженцев.
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