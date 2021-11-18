Лукашенко предложил Германии создать гуманитарный коридор для беженцев

Фото: ТАСС/Максим Гучек/БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на БелТА.
Белорусский лидер предложил создать коридор для мигрантов, которые находятся в лагере.
"Мы берем на себя обязательство содействовать... остальным 5 000 (беженцам. – Прим. ред.) вернуться на родину", – отметила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
По ее словам, Меркель необходимо провести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гуманитарного коридора в ФРГ.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Более тысячи мигрантов размещены в логистическом центре "Брузги", расположенном около белорусско-польской границы. Еще порядка половины, а это более 800, – остаются в лагере вблизи белорусско-польской границы. Военнослужащие Белоруссии доставили мигрантам завтрак, за которым выстроилась очередь из сотен человек.
ЕС отправит находящимся на белорусско-польской границе мигрантам гуманитарную помощь
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