ЕС выделит 700 тысяч евро для экстренной помощи беженцам на границе Польши и Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

ЕС выделит 700 000 евро на оказание экстренной помощи беженцам на границе Польши с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

На выделенные средства планируют закупить продукты питания, одеяла, лекарства и гигиенические средства. Помощь будут оказывать через Международный комитет Красного Креста.

"ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей, скопившихся на границе. Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов", – отметил еврокомиссар Янез Ленарчич.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

16 ноября на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов с полицией. Беженцы пытались нелегально попасть в Евросоюз. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Более тысячи мигрантов размещены в логистическом центре "Брузги", расположенном около белорусско-польской границы. Еще порядка половины, а это более 800, – остаются в лагере вблизи белорусско-польской границы. Военнослужащие Белоруссии доставили мигрантам завтрак, за которым выстроилась очередь из сотен человек.

