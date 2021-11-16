Белоруссия готова разместить в логистическом центре всех мигрантов

19:37
Фото: телеграм-канал SHOT
Помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев рассказал, что белорусская сторона готова разместить всех мигрантов в логистическом центре около КПП "Брузги". Об этом сообщает ТАСС.
"Мигранты смогут находиться в центре до решения вопроса", – отметил он.
Караев добавил, что в центр прибудут бригады медиков для измерения температуры тела у беженцев, чтобы поместить людей с повышенной температурой в отдельное место в центре. По его словам, для отправки мигрантов в центр их пришлось уговаривать.
Логистический центр расположен примерно в 1,5 километра от польской границы. Для мигрантов подготовили шесть полевых кухонь, им раздают матрасы.
Утром 16 ноября на белорусско-польской границе наблюдались стычки мигрантов с полицией. Беженцы пытались нелегально попасть в Евросоюз. Мигранты бросали в сторону силовиков камни и палки, против них применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии со странами ЕС
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