Путин раскритиковал Польшу за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов

Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, раскритиковал действия польских силовиков на границе с Белоруссией. По словам президента, так вести себя по отношению к мигрантам недопустимо. Особенно, учитывая, что на границе много маленьких детей.

Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, а также темы Донбасса, борьбы с коронавирусом и обстановку в Ливии и Нагорном Карабахе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.