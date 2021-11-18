Путин предупредил о рисках возникновения новых волн коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Пандемия коронавируса еще не побеждена, существуют риски возникновения новых волн заболевания. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.
"Что хотелось бы подчеркнуть: несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания", – заявил Путин.
Избежать новых волн какой-либо отдельно взятой стране не получится, считает президент. Он добавил, что пандемия коронавируса серьезно изменила привычный уклад жизни современного человека.
Ранее Путин заявил, что скорейшее взаимное признание вакцин и национальных сертификатов позволит быстрее возобновить глобальную активность.
По его словам, многие страны не могут получить нужные вакцины из-за недобросовестной конкуренции и неготовности ряда стран к признанию соответствующих препаратов.
Путин заявил, что пандемия коронавируса еще не побеждена
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