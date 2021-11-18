Путин предупредил о рисках возникновения новых волн коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пандемия коронавируса еще не побеждена, существуют риски возникновения новых волн заболевания. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.

"Что хотелось бы подчеркнуть: несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания", – заявил Путин.

Избежать новых волн какой-либо отдельно взятой стране не получится, считает президент. Он добавил, что пандемия коронавируса серьезно изменила привычный уклад жизни современного человека.

Ранее Путин заявил, что скорейшее взаимное признание вакцин и национальных сертификатов позволит быстрее возобновить глобальную активность.

По его словам, многие страны не могут получить нужные вакцины из-за недобросовестной конкуренции и неготовности ряда стран к признанию соответствующих препаратов.

