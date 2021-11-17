Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин потребовал увеличить в России скорость тестирования на коронавирус. Об этом президент заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что еще две вакцины от COVID-19 проходят доклинические исследования в России. Он отметил, что стране удалось создать несколько прорывных вещей, в числе которых вакцина "Спутник V".

По его словам, это иные платформы, которые направлены на аналогичный принцип действия.

