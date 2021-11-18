Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

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Владимир Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Песков отметил, что у Владимира Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации от COVID-19. Решение о ревакцинации будет принято на основании рекомендаций врачей.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства выражал убежденность в том, что в итоге Путин пройдет ревакцинацию, поскольку вакцина является единственной надежной защитой от коронавируса.