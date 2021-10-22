Песков рассказал, покажут ли россиянам кадры ревакцинации Путина

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Решение о том, нужно ли показать россиянам кадры ревакцинации Владимира Путина от COVID-19, зависит исключительно от мнения президента РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет зависеть от мнения президента", – приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Журналисты также спросили у Пескова, изменилось ли мнение Путина после первой вакцинации, когда российский лидер решил ее не демонстрировать.

"Мне неизвестно об этом. Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Первый курс вакцинации против COVID-19 президент завершил 14 апреля. Тогда он сообщил, что привился вакциной "Спутник V".

Ранее Песков сообщил, что президент еще не прошел ревакцинацию, но сделает это после рекомендации врачей. Пресс-секретарь главы государства также отмечал, что после первой вакцинации у Путина сохраняется высокий уровень антител.

Накануне, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", российский лидер поделился мнением об обязательной вакцинации от коронавируса. Президент напомнил, что сейчас принимать подобное решение уполномочены власти регионов. При этом Путин признался, что обязательный подход не поддерживает.