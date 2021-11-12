В Кремле рассказали, когда Путин ревакцинируется от коронавируса

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У Владимира Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендации врачей. Конечно, безопасность президента и его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает", – продолжил пресс-секретарь.

Первый курс вакцинации против COVID-19 президент завершил 14 апреля. Тогда он сообщил, что привился вакциной "Спутник V".

Ранее Песков сообщил, что президент еще не прошел ревакцинацию, но сделает это после рекомендации врачей. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что после первой вакцинации у Путина сохраняется высокий уровень антител.