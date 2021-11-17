Попова прокомментировала возможность введения QR-кодов в метро

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья возможность введения QR-кодов в метро. По ее словам, введение системы для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, пишет ТАСС.

"Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте пока не поднималась", – отметила она

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и железнодорожных перевозок.