В Роспотребнадзоре определили главный показатель иммунного статуса от COVID-19

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В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса для защиты от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Как объяснили в ведомстве, основным показателем иммунного статуса во всем мире является вакцинация. Единственной альтернативой может послужить подтвержденное свидетельство о перенесенном заболевании.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что вопрос о достаточном для защиты от коронавируса уровне антител является дискуссионным во всем мире.

"Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в правительстве РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Она пояснила, что QR-коды необходимы для уменьшения контактов людей с целью предотвращения цепочек заражения и смертей.