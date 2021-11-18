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Москва 24

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Общество

02:18

В Роспотребнадзоре определили главный показатель иммунного статуса от COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Роспотребнадзоре назвали главный показатель иммунного статуса для защиты от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Как объяснили в ведомстве, основным показателем иммунного статуса во всем мире является вакцинация. Единственной альтернативой может послужить подтвержденное свидетельство о перенесенном заболевании.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что вопрос о достаточном для защиты от коронавируса уровне антител является дискуссионным во всем мире.

"Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в правительстве РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Она пояснила, что QR-коды необходимы для уменьшения контактов людей с целью предотвращения цепочек заражения и смертей.

В правительстве обсуждается вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами – Попова

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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