Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии

Фото: kremlin.ru
Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае возникновения конфликта между РФ и Украиной. Об этом на совещании в Минобороны республики на тему военной безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.
"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", – отметил глава республики.
По его мнению, Запад обеспокоен уменьшением потока мигрантов, потому что ранее этих людей уже использовали, чтобы "решить свои внутренние проблемы и держать в напряжении".
Лукашенко убежден, что в ближайшее время его слова получат подтверждение. Он также напомнил, что уже поручал министру обороны и председателю Госпогранкомитета не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения.
Кроме того, министру обороны и начальнику Генштаба Вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможную агрессию и противоправные действия в сторону Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил о готовности помочь вернуться домой ближневосточным беженцам, находящимся в логистическом центре у границы с Польшей. Он подчеркнул, что из Белоруссии были эвакуированы на родину около тысячи мигрантов.
Лукашенко посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе
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