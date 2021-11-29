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Политика

14:38

Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии

политика

Фото: kremlin.ru

Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае возникновения конфликта между РФ и Украиной. Об этом на совещании в Минобороны республики на тему военной безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", – отметил глава республики.

По его мнению, Запад обеспокоен уменьшением потока мигрантов, потому что ранее этих людей уже использовали, чтобы "решить свои внутренние проблемы и держать в напряжении".

Лукашенко убежден, что в ближайшее время его слова получат подтверждение. Он также напомнил, что уже поручал министру обороны и председателю Госпогранкомитета не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения.

Кроме того, министру обороны и начальнику Генштаба Вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможную агрессию и противоправные действия в сторону Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о готовности помочь вернуться домой ближневосточным беженцам, находящимся в логистическом центре у границы с Польшей. Он подчеркнул, что из Белоруссии были эвакуированы на родину около тысячи мигрантов.

Лукашенко посетил лагерь мигрантов на белорусско-польской границе

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