Лукашенко пообещал помочь беженцам вернуться на родину

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности помочь вернуться домой ближневосточным беженцам, находящимся в логистическом центре у границы с Польшей.

"Я хочу, чтобы вы знали. Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите", – приводит слова белорусского лидера "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что из Белоруссии были эвакуированы на родину около тысячи мигрантов.

"Мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда – поможем. Не захотите – будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни", – подчеркнул он.

По словам белорусского лидера, на территории Белоруссии, кроме лагеря беженцев у границы с Польшей, может находиться еще около 2–3 тысяч ближневосточных мигрантов.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В ответ Госпогранкомитет направил разъяснение о ситуации вблизи пропускного пункта, из которого следует, что угрозы для сотрудников польских служб отсутствуют.

