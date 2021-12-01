Лукашенко пригрозил последствиями в случае закрытия границы Польшей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границы Польшей. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" – сказал он, добавив, что абсолютно серьезно готов это сделать.

Он предложил Польше закрыть границу и посмотреть, что из этого выйдет.

"Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" – отметил белорусский лидер.

Лукашенко посоветовал официальным лицам Польши хорошо думать, перед тем как делать такие заявления.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае возникновения конфликта между РФ и Украиной. По его мнению, западные страны обеспокоены уменьшением потока мигрантов, потому что ранее этих людей уже использовали, чтобы "решить свои внутренние проблемы и держать в напряжении".

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница".

