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Туризм

14:41

В Ростуризме пообещали представить предложения по созданию новых курортов до конца года

туризм

Фото: depositphotos/dugwy

Ростуризм представит первые предложения по созданию новых морских курортов в России до конца 2022 года. Об этом ТАСС заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что в современных условиях России нужно строить новые курорты со всей необходимой инфраструктурой. Этот вопрос, отметила Догузова, Ростуризм взял в разработку вместе с правительством.

"Я думаю, что до конца этого года выйдем с конкретными предложениями. Там есть понимание вплоть до муниципальных образований, где эти курорты могут быть", – сказала Догузова.

По ее словам, курорты расположатся на Черном, Каспийском, Азовском и Балтийском морях.

С соответствующим предложением Догузова выступила на заседании президиума Госсовета "О развитии туризма в РФ" накануне. Она отметила, что спрос на эти курорты приравнивается к около 30 миллионам человек. Вместе с тем Догузова призвала не забывать про действующие морские курорты, где нагрузка уже критическая.

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