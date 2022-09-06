Кожемяко попросил Путина дать всем регионам РФ право вводить туристический сбор

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Владимира Путина попросили дать всем регионам РФ право вводить туристический сбор. К главе государства на заседании президиума Госсовета обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки", – передает ТАСС его слова.
По словам Кожемяко, такая система уже доказала свою эффективность. Он привел в пример курортный город Белокуриха в Алтайском крае, в котором туристический сбор составил 30% доходов муниципалитета.
"В связи с этим прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать поручение и внести в Государственную думу проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам Российской Федерации права введения гостевого сбора", – сказал он.
Ранее Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Президент отметил, что недавний выход России из Всемирной туристической организации был обоснованным шагом. Однако, по мнению российского лидера, туризм должен оставаться вне политики, поскольку он играет большую роль в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами.
Глава государства выразил уверенность в том, что России есть с кем работать. Ключевым направлением сейчас является укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене.
Путин также добавил, что туризм должен быть доступен для каждого россиянина, независимо от уровня дохода.
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