Эксперт назвал альтернативные Европе турнаправления в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Калининградская область, Дагестан, Крым и Краснодарский край могут стать альтернативными Европе направлениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

По его словам, Калининградская область напоминает по атмосфере Австрию, Чехию и Германию. При этом туристы, которые выбирали для путешествий европейские замки и горные регионы могут рассмотреть для себя Дагестан, Осетию, Крым и Краснодарский край.

Волков упомянул и винодельни, расположенные в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что сейчас для россиян доступно более 20 направлений с прямым авиасообщением. Он пояснил, что более 60% российских туристов приняла Турция. Путешественники также выбирали ОАЭ и Абхазию.

При этом на данный момент доля российских туристов, отправляющихся в Европу, приравнивается к 5%.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры отметили активное бронирование жителями РФ зимнего отдыха на отечественных горнолыжных курортах. В турфирме Fun&Sun отметили, что самым популярным направлением у клиентов стал Шерегеш, куда зимой будет запущена чартерная программа.

