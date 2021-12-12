Власти Ирака эвакуировали более 3,5 тыс мигрантов с польско-белорусской границы

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Власти Ирака эвакуировали более 3,5 тысячи мигрантов с польско-белорусской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя иракского МИД Ахмеда ас-Саххафа.

По его словам, министерство организовало девять вывозных рейсов. Вернуться домой смогли 3 556 человек.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.

