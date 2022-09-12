Турпоток в РФ с мая по август составил около 25 миллионов человек

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Около 25 миллионов человек провели свой отдых в России в период с мая по август, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"С мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные", – написала она в своем телеграм-канале.
При этом было зафиксировано снижение на 19% по сравнению с прошлым годом спроса на туры в Крым, однако показатели турпотока в Краснодарском крае превысили уровень 2021 года на несколько процентов.
Глава ведомства отметила увеличение почти в два раза интереса к поездкам на Северный Кавказ.
Среди городов для познавательных поездок россияне чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Москву и Московскую область, Нижний Новгород, Казань, а также маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского Севера.
Догузова также сообщила об увеличении продаж туров и бронирования отелей на горнолыжный сезон в 2–3 раза благодаря программе туристического кешбэка.
Ранее глава Ростуризма сообщила, что россияне в рамках осеннего этапа акции с кешбэком – в период с 25 августа по 5 сентября – приобрели туров на 5,5 миллиарда рублей.
Она добавила, что 200 тысяч человек уже воспользовались осенним этапом программы. Кешбэк составил более 1 миллиарда рублей. Сам этап закончился 10 сентября.
Россиянам рассказали о ценах на осенние и зимние туры
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