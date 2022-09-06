Чернышенко призвал граждан отдыхать в России

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Отдых в России более интересный и безопасный, чем в европейских странах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Восточного экономического форума.

"Какой я могу совет, конечно, отдыхать нужно в России, не потому, что нас почему-то перестала пускать Европа, а потому что здесь гораздо лучше, интереснее и безопаснее, и конечно, сейчас создание туристической инфраструктуры и сервисы будут соответствующие", – сообщил он РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны – члены ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он отметил, что это значительно уменьшит число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы.

Боррель также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией сделает ситуацию для европейцев более сложной. Он предположил, что из-за этого решения россияне будут дольше и сложнее получать визу.

