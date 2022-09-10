Поездки за границу подорожали на 4% за месяц – Росстат

Росстат заявил, что только за месяц поездки в другие страны подорожали почти на 4%. Больше всего прибавили в цене туры в Арабские эмираты – на 12,5%. Примерно на 5% – в Турцию и страны Азии.

Меньше всего выросли цены на отдых в Египте. Прибавка составила менее 1%. За год стоимость заграничных путешествий для россиян увеличилась на 67%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.